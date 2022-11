Linea Verde, dove sono oggi? Con Start in Veneto e con Life a Cagliari: in tv sabato 19 novembre su Rai1

19 novembre 2022 a

Linea Verde come al solito il sabato si sdoppia e anche oggi - 19 novembre 2022 - spazio agli spin off Explora e Life che raccontano, con approcci diversi, paesaggi, opere d'arte, enogastronomia e storie d'Italia con un occhio ad ambiente, sostenibilità, innovazione ed ecologia.

Linea Verde Start (Rai1 ore 12) sarà in Veneto: dall'oasi naturale del fiume Sile, lo stesso che attraversa la città di Treviso, fino all’orto botanico di Padova, un’altra oasi, ma creata dall’uomo nella quale convivono specie provenienti da ogni dove. Federico Quaranta attraversa alcune delle più belle città murate del trevigiano e del padovano, tra queste Cittadella, il cui camminamento perimetrale ha conservato intatta la struttura medioevale, ricca di fascino. Un tempo queste mura servivano a proteggere, a chiudere la città mentre ora, per la bellezza che esprimono, sono un invito al viaggio e all’accoglienza. Questa evoluzione culturale non ha riguardato solo le mura di cinta, ma anche l’artigianato veneto che ha sempre saputo leggere e interpretare i tempi nella loro evoluzione storica. Sono proprio le botteghe legate al tessile, al vetro, alle nuove tecnologie e anche alle scarpe da ballo, a confermare che la tradizione non è qualcosa di statico ma evolve sempre, in maniera costante e perpetua. In fondo, se il Veneto è una delle regioni più visitate dai turisti di tutto il mondo lo si deve non solo al fascino indiscutibile della Serenissima, ma anche a una vocazione artigianale e culturale in continuo divenire.

Linea Verde Life (Rai1 ore 21,25) andrà alla scoperta di Cagliari. Nel capoluogo sardo si vive bene a tutte le età ma è per gli anziani che è risultata la migliore città d’Italia. Da questo dato partirà la puntata per raccontare un capoluogo di regione che affaccia sul mare e ha il vento costante, tanto da rendere il suo golfo il posto ideale per praticare la vela. In questa città si fa continua ricerca sui materiali sostenibili grazie e un impegno costante e alla grande collaborazione dei dipartimenti di ingegneria dell’Università. Marcello Masi e Daniela Ferolla sveleranno gli scorci più suggestivi di Cagliari, come il meraviglioso sito industriale delle saline Conti Vecchi, o la Marina di Su-Siccu, ma anche le curiosità in tema di cibo, stili di vita e buon vivere. Federica De Denaro, infine, accontenterà il palato con una nuovissima ricetta sostenibile.

