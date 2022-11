Angelo Branduardi, chi è il cantautore della Fiera dell'est: carriera, amore, successi e famiglia

18 novembre 2022 a

Una vita dedicata alla musica. A volte quella popolare, altre quella di nicchia. Ma sempre sofisticata. Lui è Angelo Branduardi e stasera, venerdì 18 novembre, sarà ospite di Propaganda Live, lo show di La7 condotto da Diego Bianchi detto Zoro. Branduardi è del 1950. Nato a Cuggiono, in provincia di Milano, ma cresciuto a Genova dove si è trasferita la famiglia. Già da adolescente è entrato a contatto con la scuola dei cantautori italiani in una delle città più dinamiche del Paese su questo aspetto. La sua formazione è stata però influenzata soprattutto da Donovan e Cat Stevens. Dopo il diploma in violino al Conservatorio di Genova, si è dedicato alla chitarra e ha iniziato a comporre i primi testi, ispirandosi a Sergej Esenin e Dante. Dopo l'incontro con l’arrangiatore inglese Paul Buckmaster, inizia a raccogliere le prime importanti soddisfazioni della sua carriera. Nel 1976 compone Alla fiera dell'est che lo fa conoscere al grande pubblico. Poi La pulce d'acqua e Cogli la prima mela che lo hanno definitivamente consacrato. Si sono aggiunte le collaborazioni con il cinema, la musica elettronica, poi la produzione dei dischi chiamati Futuro antico. La vita privata. Negli anni Settanta ha sposato Luisa Zappa che oltre a essere sua compagna di vita, si è rivelata partner decisiva sul suo lavoro. E' infatti una scrittrice e ha composto molte delle sue canzoni più famose. Hanno due figlie: Sarah e Maddalena.

