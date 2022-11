Antonino, dopo Amici "diventato un bersaglio. Non avere un orientamento sessuale accettato crea disturbo"

18 novembre 2022 a

a

a

Antonino Spadaccino ha vinto la dodicesima edizione di Tale e quale show e ospite di Serena Bortone nella trasmissione Oggi è un altro giorno e si è lasciato andare ad alcune confessioni sulla sua vita sentimentale e sulla carriera. In quest'ultimo caso ha raccontato le difficoltà che ha vissuto una volta entrato nel mondo della discografia, dopo la sua vittoria ad Amici: “Non essere fisicato, non avere un orientamento sessuale accettato e metterci la faccia, crea disturbo… E così sono diventato un bersaglio”.

Video su questo argomento Tale e quale show, vince Antonino Spadaccino: dedica commovente alla mamma malata | Video

Ha raccontato anche di essere stato lasciato dal suo compagno durante il lockdown: “Nel momento più difficile sono rimasto solo nella casa che era nostra. Sarò anche fuori moda io, perché sono monogamo, però… Ora sto facendo spazio nelle mie idee per andare avanti. La solitudine non è una cosa per forza negativa: devi rimetterti a posto prima di concederti a qualcuno”. Alla domanda circa quale caratteristica debba avere una persona per stare al suo fianco ha risposta senza esitazioni "l'onestà".

Antonino Spadaccino e il fidanzato: "Lasciato dal mio compagno durante il lockdown del Covid"

Originario di Foggia, 39 anni, conosciuto come Antonino, ha imparato a cantare da autodidatta. Poi la svolta nel 2004 quando entra nella scuola di Amici riuscendo poi a raggiungere la finale e vincere il talent di Maria De Filippi. Ha partecipato anche ad X-Factor UK e ha vinto diversi premi, tra cui il Premio Lucio Battisti. In tv ha partecipato anche allo show La pista condotto da Flavio Insinna (2014) mentre con Emma Marrone ha vinto la prima edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition (2016). La sua carriera musicale è proceduta tra alti e bassi, maggiormente apprezzato però all'estero.

Antonino Spadaccino è il vincitore di Tale e quale show 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.