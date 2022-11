Propaganda Live, venerdì 18 novembre su La7. Ospiti e anticipazioni

18 novembre 2022 a

a

a

Saranno Sabina Guzzanti e Angelo Branduardi gli ospiti di Propaganda Live, stasera venerdì 18 novembre su La7. Inizio alle ore 21.15 per lo show condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro. Guzzanti, comica e tra le più brave imitatrici del Paese, non ha certo bisogno di presentazioni. Angelo Branduardi, musicista, autore, cantante, si affaccia per la prima volta sul palco di Propaganda Live e si esibirà insieme all'orchestra. Andrea Pennacchi presenterà uno dei suoi monologhi e ovviamente tutti presenti gli ospiti fissi: Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e Paolo Celata. Non mancheranno gli intrattenimenti e la classica striscia di Makkox. Annunciata anche l'intervista a Don Ciotti, fondatore e presidente di Libera.

Il cantautore del sud che perde la testa per la figlia del leghista: il film Cado dalle nubi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.