Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero prima di Giulia Salemi: la carriera dell'ex velino, corteggiatore e tentatore

18 novembre 2022 a

a

a

Pierpaolo Pretelli ha fatto parte del cast dell'undicesima di Tale e quale show e lo sarà anche della puntata destinata al torneo dei campioni. In queste ultime ore lo showman è stato anche protagonista della proposta di matrimonio a Giulia Salemi, sua fidanzata da due anni ormai. Si è messo in ginocchio in diretta tv nell'ultima puntata di Salotto Salemi davanti alla sua fidanzata e sembrava proprio intenzionato a chiederle la mano. Peccato, però, che si trattava solo di uno scherzo. La conduttrice di origine persiana è stata vittima di uno scherzo del suo fidanzato che le ha fatto credere di voler diventare suo marito, almeno per un attimo.

Tale e quale show, il Torneo dei campioni 2022: i nomi degli artisti in gara

Pretelli è un modello e personaggio televisivo. Partito da Striscia la Notizia, dove ha ricoperto il ruolo di Velino, ha avuto la svolta della carriera con la partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Nato a Maratea, in provincia di Potenza, 32 anni, Pretelli ha studiato presso il liceo scientifico della sua città natale fino ai 19 anni e poi si è trasferito a Roma per iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza all’Università La Sapienza. Per mantenersi, ha lavorato come cameriere in una discoteca e come bagnino in una piscina. Sin da ragazzino, Pierpaolo ha sempre sognato di diventare avvocato. Ma nel 2013 ha interrotto i suoi studi per inseguire il successo, ripromettendosi di rimettersi sui libri il prima possibile, essendo ormai a pochi esami dalla fine. Ma almeno per ora non è stato così. Nella sua carriera televisiva c'è anche l'esperienza del 2018 a Temptation Island Vip nei panni di tentatore. Poche settimane dopo è sbarcato a Uomini e Donne, come corteggiatore di Teresa Langella.

Giulia Salemi, l'inedito ruolo di "portavoce social" al Grande Fratello Vip 7

Per quanto riguarda la vita privata, Pierpaolo Pretelli è stato fidanzato con Ariadna Romero, splendida attrice di origini cubane che è diventata famosa nel nostro paese per aver recitato con Leonardo Pieraccioni. I due sono stati insieme alcuni anni e nel luglio 2017 hanno avuto un figlio, il piccolo Leonardo. Appena un mese dopo la nascita del bambino, la coppia però ha attraversato una grossa crisi e si è lasciata. Tornato single, Pierpaolo ha avuto altri flirt di cui non si è mai saputo nulla. Nel 2018 Paola Di Benedetto ha confessato di aver avuto una breve relazione con lui, smentita dall’ex Velino. Poi è stato accostato a varie donne, da Jay Gigli a Ginevra Lambruschi. Attualmente è fidanzato con Giulia Salemi, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip.

Pierpaolo Pretelli, la critica dell'ex fidanzata Ariadna Romero: "Non mi piace come risponde a sua madre"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.