Quarto Grado, stasera venerdì 18 novembre su Rete 4. Casi e anticipazioni

18 novembre 2022 a

a

a

Quarto Grado. E' il classico del venerdì di Rete 4. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero (inizio ore 21.25) che si occupa di gialli e casi di cronaca nera. Stasera, venerdì 18 novembre, al centro della puntata, la vicenda di Benno Neumair, il 31enne di Bolzano accusato di aver ucciso i genitori Peter e Laura Perselli, il 4 gennaio 2021. Il ragazzo ha già confessato il duplice delitto e ora rischia l'ergastolo. In attesa della sentenza, il racconto della sua ultima difesa.

Cercare di sopravvivere su Marte: caccia all'impresa

Ma il programma, curato da Siria Magri, aprirà con la vicenda di Silvia Cipriani, originaria di Rieti, trovata senza vita il 28 settembre, dopo che non se ne avevano notizie da due mesi. Gli inquirenti continuano a cercare tracce sulla sua autovettura ed emergono ulteriori video sugli spostamenti dell'ex postino. Il giallo si infittisce per un altro particolare: il pentolino abbandonato sui fornelli.

Il cantautore del sud che perde la testa per la figlia del leghista: il film Cado dalle nubi

A Quarto Grado questa sera anche gli aggiornamento su Shabbar Abbas (nella foto), il padre di Saman, la ragazza di origini pakistana che è scomparsa il 30 aprile 2021. L'uomo si era rifugiato nel suo paese, ma è stato arrestato. E' stato proprio Quarto Grado a diffondere in esclusiva la notizia martedì 15 novembre. Ed ha pubblicato anche una foto sui suoi profili social. Shabbar è indagato per la morte della ragazza, ma è stato fermato con l’accusa di frode a un connazionale per 20mila dollari. La polizia del Pakistan, inoltre, sembra intenzionata ad accogliere la richiesta di arresto internazionale emanata dall'Interpol. Dopo mesi di indagini, finalmente la speranza che Saman possa avere giustizia.

Il ladro di giorni, quando un bimbo diventa ostaggio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.