Sopravvissuto, il film stasera in tv venerdì 18 novembre su Italia 1. La trama

Stasera in tv, venerdì 18 novembre, su Italia 1 dalle ore 21.20 il film Sopravvissuto - The Martian. Due ore e 20 minuti di fantascienza, produzione americana anno 2015, regia del grande Ridley Scott. Cast particolarmente importante con Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara, Kristen Wiig, Sebastian Stan, Sean Bean, Mackenzie Davis, Jeff Daniels, Michael PeÑa, Chiwetel Ejiofor. Tra i primi astronauti che mettono piede su Marte c'è Mark Watney. Viene però investito da un'improvvisa tempesta e tutti lo credono morto, al punto che i compagni di spedizione lo abbandonano. Mark si ritrova in un pianeta inospitale, senza la possibilità di comunicare con la base e con pochi viveri. Ma decide di cercare a sopravvivere, affrontando un ostacolo dopo l'altro, fino a quando diventeranno quasi insormontabili. Ce la farà?

