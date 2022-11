Cado dalle nubi, stasera in tv venerdì 18 novembre su Canale 5. La trama

18 novembre 2022 a

Cado dalle nubi. E' il titolo del film in programma stasera in tv, venerdì 18 novembre, su Canale 5, inizio alle ore 21.20. E' una commedia del 2009, regia di Gennaro Nunziante. Nel cast Checco Zalone, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Giulia Michelini, Raul Cremona, Gigi Angelillo, Ivana Lotito, Anna Ferruzzo, Ludovica Modugno, Ivano Marescotti e Claudia Penoni. Diamo uno sguardo alla trama. Un cantautore molto originale si trasferisce dalla Puglia a Milano per cercar fortuna dopo che è stato lasciato dalla fidanzata. A Milano lo ospita il cugino che cerca in tutti i modi di nascondere di essere gay. A Milano Checco conosce Marika e i due si innamorano a prima vista. L'ostacolo è il padre di Marika, un leghista pieno di pregiudizi.

