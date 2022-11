Il ladro di giorni, il film stasera in tv venerdì 18 novembre su Rai 3. La trama

18 novembre 2022 a

Stasera in tv, venerdì 18 novembre, su Rai 3 alle ore 21.20 il film Il ladro di giorni. Regia di Guido Lombardi, nel cast Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Augusto Zazzaro. La trama. Salvo aveva cinque anni quando suo padre Vincenzo è stato arrestato, praticamente davanti ai suoi occhi. Sette anni dopo Salvo vive con gli zii e il cuginetto un'esistenza controllata e tranquilla nel torinese: ma suo padre torna e reclama il figlio per quattro giorni. Vincenzo deve trasportare un carico importante fino a Bari e porta con sé Salvo come assicurazione: un bambino è meglio di una pistola, afferma, perché la sua presenza nel caso di un eventuale fermo di polizia può avere un effetto-distrazione. Questo però non è l'unico motivo per cui Vincenzo vuole Salvo con sé, e il bambino "Salvatore" si rivelerà un potenziale veicolo di redenzione per quel padre scombinato, ma non del tutto privo di sentimenti e attenzioni. Film in avvicinamento alla Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

