Dennis Fantina, chi è la moglie: dal successo di Saranno Famosi a Tale e quale show

Dennis Fantina tra i protagonisti della puntata speciale di Tale e quale show che assegnerà il titolo di Campione di tale e quale show 2022. Il cantante aveva partecipato all'undicesima edizione, nel 2021, e oggi torna sul palco del fortunatissimo varietà condotto da Carlo Conti.

Ma chi è Fantina? Originario di Trieste, 46 anni da compiere il prossimo 6 dicembre, è diventato famoso grazie al successo nella prima edizione di Amici, nel 2001 denominato Saranno famosi, quando ancora era giovanissimo. Dennis è sempre stato portato per la musica, una passione che gli è stata trasmessa da sua madre. Sin da bambino ha scoperto di avere un grande talento per il canto, che ha iniziato a sfruttare già da ragazzo. Dopo la trasmissione condotta da Maria De Filippi, la campagna pubblicitaria con Tim e il primo album, la sua carriera di cantante è proseguita lontano dal piccolo schermo, senza però avere il successo che lui avrebbe auspicato. Nel corso degli anni, Dennis ha avuto molte esperienze diverse: ha lavorato in radio, ha partecipato a Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci, classificandosi secondo, e ha collaborato con grandi artisti del calibro di Red Canzian e Gatto Panceri. Ha provato a entrare a The Voice, senza riuscirci e nell’ultimo periodo ha iniziato anche a lavorare come sceneggiatore e attore.

Per quanto riguarda la vita privata, si è sposato nel 2005 con Sabina, e la coppia ha due figli, Nathan e Neal. Nel 2019, Dennis è tornato in tv come concorrente ad All together now, la trasmissione condotta da Michelle Hunziker. In occasione della sua presentazione davanti al “muro” dei giurati, ha rivelato qualche dettaglio su di sé: “Ho vinto la prima edizione di Amici quando all’epoca si chiamava Saranno Famosi. Ho due bambini, sono disoccupato e sopravvivo con la musica", ha affermato in quella circostanza. Lo scorso anno la partecipazione a Tale e quale show.

