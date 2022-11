Francesca Alotta, chi è: il matrimonio, il tradimento, il figlio perso e la malattia. Vinse Sanremo nel 1992 tra le novità

18 novembre 2022 a

Francesca Alotta torna a Tale e quale show nella speciale puntata di oggi, il Torneo dei campioni 2022, in onda su Rai1, ultimo atto del fortunatissimo varietà condotto da Carlo Conti. La cantante ha partecipato alla scorsa edizione dello show in cui personaggi più o meno famosi imitano - con trucco e parrucco adeguato - cantanti di fama mondiale, l'undicesima, classificandosi al secondo posto.

Un paio di anni fa Alotta è stata ospite della trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da me, dove si è raccontata senza filtri, narrando anche alcuni aspetti, anche tragici, della sua vita privata, come il matrimonio con il suo ex marito e il figlio perso. "Ero innamorata persa. Aspettavo un bambino e l’ho perso quando ho scoperto che lui aveva un’altra situazione. Mi tradiva mentre ero incinta. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino. Dopo ho scoperto che per me era quasi impossibile avere un bambino. È stato complicato perché io sono nata mamma, con l’istinto materno" ha svelato. Francesca ha dovuto sopportare un'altra grande battaglia, quella contro il tumore all'utero: "Questa è l'ennesima battaglia - ha rivelato - Però per assurdo quando rischi la vita capisci quanto è preziosa. Le mie amiche staranno insieme a me in questi mesi mentre farò la radioterapia".

Figlia d'arte, il padre di Francesca - nata a Palermo, 54 anni - è il cantante Filippo Alotta, scoperto negli anni '60 da Mike Bongiorno e a cui sono stati dedicati concorsi musicali e diversi memorial. Francesca ha cominciato come corista in dischi di vari cantanti italiani. Il grande successo arriva nel 1992 con la vittoria del 42esimo Festival di Sanremo nella sezione Novità con Non amarmi, in coppia con Aleandro Baldi. Alotta ha anche collezionato varie partecipazioni a reality show a tema musicale: nel 2004 a Music Farm, condotto da Amadeus, venendo eliminata dopo avere perso la sfida contro Marco Armani. Nel 2018 partecipa alla prima edizione di Ora o mai più, nuovo talent show di Rai Uno, con un inedito. E infine la "convocazione" a Tale e quale show.

