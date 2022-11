Tale e quale show, stasera in tv 18 novembre su Rai1 il Torneo dei campioni 2022: i nomi degli artisti in gara

18 novembre 2022 a

Stasera in tv - venerdì 18 novembre 2022 - un altro appuntamento con Tale e quale show, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti (dalle ore 21,25) all'insegna di spettacoli, divertimento ed emozioni. Al termine della serata sarà proclamato il Campione di Tale e quale show 2022 mettendo a confronto i migliori concorrenti della dodicesima edizione con quelli della undicesima. Una sorta di Torneo dei campioni.

Antonino Spadaccino è il vincitore di Tale e quale show 2022

Quali sono dunque gli artisti in gara oggi? I migliori protagonisti della dodicesima edizione partendo ovviamente dal vincitore Antonino, poi Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia ed Elena Ballerini. Poi anche i migliori dell’undicesima: i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina che sostituisce Ciro Priello impegnato in teatro, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Gemelli di Guidonia, i fratelli Pacifico, Gino e Eduardo Acciarino in tour in tutta Italia



Per i protagonisti sarà fondamentale dare ancora una volta prova di grande “trasformismo”, con l’obiettivo di convincere Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, il quarto giudice a sorpresa (sarà la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli in gara quest'anno), e i propri compagni d’avventura, visto che - come sempre - ogni artista avrà la possibilità di arricchire la classifica dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare. Come da prassi, le 12 interpretazioni dal vivo saranno accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Dietro le quine, un team di professionisti, composto da costumisti, truccatori, parrucchieri, e coreografi, segue per tutta la settimana le “evoluzioni” degli artisti, insieme ai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e alla “actor coach” Emanuela Aureli.

