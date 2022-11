Marina La Rosa, chi è l'ex marito: l'amore tossico, Pietro Taricone e il "sesso solo se si eccita il cervello"

18 novembre 2022 a

Marina La Rosa ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera a Oggi è un altro giorno, nella puntata di oggi venerdì 18 novembre 2022, ospite di Serena Bortone.

Ma chi è La Rosa? Siciliana (è originaria di Messina), 45 anni, è un'attrice ma è diventata nota al pubblico dello spettacolo per aver partecipato alla prima edizione italiana del Grande Fratello nel 2000. Dentro la casa del reality ci rimase 72 giorni e venne soprannominata "gattamorta" per la propensione alla seduzione che fece infatuare Pietro Taricone. Uscita dalla casa, ha realizzato un calendario per la rivista Max composto da 12 scatti sexy. A seguito della notorietà conseguita grazie al reality, prende parte come ospite a diversi programmi televisivi, per ritirarsi dalle scene e seguire corsi di recitazione nel 2001. Successivamente, nel 2019, ha anche partecipato a L'isola dei famosi classificandosi al secondo posto. In mezzo alcune comparsate come attrice nella soap opera Beautiful e nelle fiction Carabinieri e Un posto al sole. Poi tanto teatro. Negli ultimi anni il ritorno alla televisione.

Lo scorso anno La Rosa si è separata dal marito Guido Bellitti, avvocato sposato dieci anni fa e padre dei suoi due figli, Gabriele (12 anni) e Renato (10). Lei stessa ha dato l'annuncio in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, confermando così i gossip che si rincorrevano da mesi. "Ero arrivata a 47 chili e mi sono detta ‘Basta!' La tragedia sarebbe stata continuare a vivere nella maniera sbagliata, sia per noi, sia per i nostri figli”, ha dichiarato spiegando che la crisi durava da un paio di anni. “Il problema non è riconducibile solo alla fine dell’amore di per sé, ma al veder naufragare tutte le proiezioni. Per molto tempo ho pensato che la mia vita sarebbe andata in un certo modo, ora la realtà vira da un’altra parte” ha spiegato. In tv ha raccontato di un'infanzia complicata a causa del rapporto con il padre, assente, e di un'adolescenza in cui ha dovuto fare i conti con una relazione tossica, violenta. Recentemente aii microfoni dei Lunatici, su Rai Radio2, si è messa a nudo partendo proprio dalla sua vita privata: "Non faccio sesso da un sacco di tempo. Sono tanti mesi ormai. Per me l'organo sessuale principale, almeno nel mio caso, è il cervello. Se non mi si eccita il cervello, non mi eccito".

