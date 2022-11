Roberto Saviano, dalle minacce all'amore. Dove vive e quanto guadagna l'autore di Gomorra

17 novembre 2022 a

Roberto Saviano stasera, giovedì 17 novembre, sarà ospite di Piazzapulita, il programma di La7 condotto da Corrado Formigli. Ma chi è veramente il giornalista e scrittore? Nasce a Napoli nel 1979, figlio di un medico, Luigi, e di Maria Rosaria Ghiara. Cresce a Caserta, si diploma e poi si laurea in filosofia. Inizia a scrivere collaborando con diverse testate. Si afferma professionalmente nel 2006 quando pubblica Gomorra, un romanzo inchiesta sulla camorra. Racconta in prima persona la difficle realtà nel quale vive. Il volume ottiene un grande successo di pubblico in Italia ma anche all'estero e ai premi segue la fiction Gomorra di Matteo Garrone (2008), apprezzata e premiata. Ma da quel momento Saviano, bersagliato da minacce di tutti i tipi, è costretto a vivere sotto scorta. Da quel momento, oltre a collaborare con il Corriere della Sera, scrive numerosi libri tra romanzi, saggi e racconti, ma si dedica anche a cinema e televisione. Nel 2011 è conduttore di Quello che (non ho) su La7 con Fabio Fazio e nel 2012 collabora sempre con Fazio su Rai 3. Gli ultimi libri sono stati Sono ancora vivo nel 2021 e nel 2022 Solo è il coraggio e Cuore puro. Non si è mai sposato, ma è legato sentimentalmente a una donna, Meg, Maria Di Donna, ex componente del gruppo 99 Posse. Vive a Manhattan, a New York, e trascorre il suo tempo tra Italia e Stati Uniti e ha un fratello minore che si chiama Riccardo. Quanto guadagna? Secondo Panorama inizialmente Gomorra ha fruttato 50 mila euro, poi lo stipendio dello scrittore è cresciuto sino a due milioni per stabilizzarsi intorno a un milione negli anni successivi. Stasera, giovedì 17 novembre, Roberto Saviano sarà ospite di Piazzapulita, il programma di La7 condotto da Corrado Formigli.

A Piazzapulita il caso Saviano e le accuse di Giorgia Meloni

