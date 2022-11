Esterno Notte, stasera in tv giovedì 17 novembre le ultime due puntate del dramma di Aldo Moro

17 novembre 2022 a

Esterno Notte. Stasera in tv, giovedì 17 novembre, su Rai 1 gli ultimi due episodi della serie dedicata ad Aldo Moro, per la regia di Marco Bellocchio. Inizio alle ore 21.25 per le puntate che chiudono la fiction che ricostruisce il dramma del rapimento e della morte dello statista democristiano, visto con gli occhi dei protagonisti di quei giorni.

Il primo episodio di questa sera si intitola Eleonora ed è dedicato alla moglie del presidente della Democrazia Cristiana, interpretata da Margherita Buy. Noretta mostrò enorme dignità, chiudendosi nel riserbo più assoluto con i figli Maria Fida, Anna, Agnese e Giovanni. Era convinta che gli apparati dello Stato alla fine avrebbero salvato il marito, ma quando iniziò a perdere fiducia nelle istituzioni, si rivolse direttamente a Papa Paolo VI. Purtroppo non bastò nemmeno il Pontefice.

Il secondo episodio di Esterno Notte di stasera, giovedì 17 novembre, su Rai 1, è dedicato agli ultimi giorni di Aldo Moro, interpretato da Fabrizio Gifuni. Dopo il rapimento fu tenuto prigioniero nel covo di via Camillo Montalcini 8 per ben 55 giorni. Scrisse moltissime lettere, fu sottoposto a interrogatori da parte del brigatista Mario Moretti e alla fine fu ucciso. Fu fatto salire nel bagagliaio di una Renault 4 rossa e ammazzato con dodici colpi di arma da fuoco. Il corpo fu ritrovato in via Caetani su segnalazione degli stessi brigatisti. La famiglia rifiutò i funerali di Stato.

