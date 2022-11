Humandroid, film stasera in tv giovedì 17 novembre su Rai 4. La trama

17 novembre 2022 a

Cosa ci aspetta dal futuro? Non manca la fantasia in Humandroid, il film in programma stasera in tv, giovedì 17 novembre, su Rai 4, inizio alle ore 21.20. La regia è a cura di Neil Blomkamp, mentre del cast fanno parte Dev Patel, Sigourney Weaver e Hugh Jackman. Diamo un occhio alla trama. Il tasso di criminalità crescente fa sì che l’industria specializzata in robotica fornisca alle forze dell’ordine sudafricane dei prototipi di robot poliziotto, utili a contenere i disordini che affliggono Johannesburg. L’ingegnere Deon Wilson ha anche sviluppato un’intelligenza artificiale capace di provare sentimenti simili a quelli umani e, a scopo sperimentale, impianta questo chip rivoluzionario in un modello di robot-poliziotto destinato alla rottamazione. Il caso vuole che proprio quel robot sia rubato da un terzetto di malviventi, che iniziano a utilizzarlo per le loro attività illecite. Film di azione in cui non mancano ironia e ovviamente fantascienza.

