Sopravvissute stasera in tv giovedì 17 novembre su Rai 3

Stasera in tv, giovedì 17 novembre, in seconda serata su Rai 3, con inizio alle ore 23.30, torna Sopravvissute. Il programma, condotto da Matilde D'Errico, racconta la storia delle donne che sono riuscite a superare episodi di violenza. Stasera si parla di Linda. Conosce il marito quando lei ha ancora 20 anni. All'inizio lui è romantico e la corteggia con importanti regali, ma dopo il matrimonio si rivela geloso e autore di pesanti scenate nei confronti della donna che lo giustifica e lo perdona. La situazione va avanti fino al giorno in cui la aggredisce e le fa perdere i sensi.

A salvarla è il figlio che la trova in una pozza di sangue e chiama i soccorsi. La seconda storia della puntata di stasera è quella di Diana, arbitra di calcio che un giorno scopre di essere vittima di revenge porn. E' un ragazzo a segnalarle che in rete girano alcuni suoi video intimi, con nome e cognome. Una scoperta amara che getta nel panico la ragazza. Inizialmente Diana monitora la situazione ma non denuncia: ha paura di dare ulteriore risalto alla vicenda e così mantiene un basso profilo. Col passare dei giorni, quei video si diffondono sempre più velocemente e la sua vita diventa un incubo.

Prova vergogna, al punto che si chiude in casa per due giorni. È qui che capisce che deve reagire. Sporge così denuncia alle Forze dell’Ordine e pubblica un video su Instagram, in cui racconta la sua vicenda, sensibilizzando l’opinione pubblica sul tema del revenge porn. In studio con Matilde D’Errico stasera si alternano tre esperti: lo psichiatra forense Renato Ariatti e le psicologhe cliniche Silvia Michelini e Ameya Canovi.

