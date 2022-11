Dritto e rovescio stasera in tv giovedì 17 novembre su Rete 4. Ospiti e anticipazioni

17 novembre 2022 a

Appuntamento con Dritto e rovescio, stasera in tv, giovedì 17 novembre, su Rete 4. Nello show condotto da Paolo Del Debbio, annunciata un'intervista al vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Gli argomenti principali saranno gli sviluppi nel conflitto tra Russia e Ucraina e lo scontro tra Italia e Francia sulla gestione dei migranti. Non solo Tajani, ovviamente. Sul tema dell'immigrazione è in scaletta anche un reportage sulle Ong, nonché un'analisi sulle problematicità del meccanismo di redistribuzione europea. Inoltre le modifiche sul reddito di cittadinanza che il governo sta pensando di introdurre. Annunciata la presenza di Giovanni Donzelli, Andrea Romano, Laura Ravetto, Marco Furfaro, Eleonora Evi, Michele Gubitosa e Gianfranco Librandi.

