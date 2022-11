Amore Criminale, stasera in tv giovedì 17 novembre su Rai 3. La barbara uccidione di Janira D'Amato

17 novembre 2022 a

Stasera in tv, giovedì 17 novembre, su Rai 3 appuntamento con Amore Criminale. Il programma, condotto da Emma D'Aquino, è giunto alla quinta puntata (inizio alle ore 21.25) e oggi è dedicato alla storia di Janira D'Amato (nella foto), uccisa nel 2017, all'età di 21 anni, dall'ex fidanzato. La storia. I due ragazzi si conoscono quando sono poco più che adolescenti. Per lei è il primo fidanzatino e la fa sentire bella e importante.

Con lui per la prima volta, scopre l'amore. Per lui, Janira è un'ancora di salvezza, l'unica persona che lo capisce, che lo sa amare e che colma i vuoti lasciati da un'infanzia dolorosa. Presto emergono le prime difficoltà. Il loro amore si trasforma in un rapporto chiuso e sbilanciato dove è lui che detta le regole e decide per Janira. La denigra, a volte la umilia, la fa sentire non all'altezza e con il tempo la isola e le fa terra bruciata attorno. Janira accetta tutto, non si ribella, piano piano perde del tutto la sua autonomia. Dopo circa tre anni di relazione, c'è un evento che cambia il corso delle cose. Janira decide di iscriversi a un corso di pasticceria. E' la realizzazione di un sogno.

Ma il ragazzo vive quell'opportunità come un abbandono. Prova in tutti i modi a farle cambiare idea, arrivando anche a minacciare di togliersi la vita. Ma Janira, per la prima volta, è irremovibile. La situazione peggiora di giorno in giorno, fino a quando il 7 aprile del 2017 tutto precipita. Di fronte all'ennesimo rifiuto secco di Janira, il ragazzo la colpisce con 49 coltellate. Lei non ha neppure il tempo di difendersi e muore in pochi minuti. Il ragazzo viene convinto dalla nonna a costituirsi. Viene processato e condannato all'ergastolo.

