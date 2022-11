Chi l'ha visto? stasera in tv 16 novembre su Rai3: il caso di Greta Spreafico

16 novembre 2022 a

a

a

Stasera in tv - 16 novembre 2022 - appuntamento del mercoledì con Chi l'ha visto? su Rai3 dalle ore 21,25, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa dei principali casi di cronaca e di persone scomparse.

Valerio Scanu, coming-out e proposta di matrimonio a Luigi Calcara

Al centro di questa puntata il caso della cantante Greta Spreafico. Sarebbe stata sequestrata: è questa l’ipotesi di reato della procura di Rovigo. La donna è scomparsa da Porto Tolle (Rovigo) dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno. A Chi l’ha visto? la testimonianza dell’uomo che ha passato con lei l’ultima serata prima della scomparsa.

Antonino Spadaccino e il fidanzato: "Lasciato dal mio compagno durante il lockdown del Covid"

Ospiti in studio, inoltre, i genitori del giovane sommelier americano scomparso in circostanze misteriose. Sono arrivati dagli Stati Uniti dopo il ritrovamento degli oggetti del figlio in un bosco. Si parlerà anche delle indagini sull’omicidio di Marzia, scomparsa da Pontecagnano e trovata morta in un casolare. E, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Oriana Marzoli, bacio a stampo con Antonino Spinalbese: "Così si dà la buonanotte"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.