Gino Santercole, come è morto il nipote di Celentano: la carriera e l'amore per Melù

16 novembre 2022 a

a

a

Gino Santercole, amico e storico collaboratore di Adriano Celentano, sarà ricordato a Oggi è un altro giorno (Rai1, ore 14). Serena Bortone per l'occasione ne parlerà con il figlio Simone e il musicista Gianni Dell'Aglio. Santercole, all'anagrafe Luigi Santercole, milanese, è morto a Roma l'8 giugno 2018 all'età di 77 anni. Cantautore ma anche compositore e attore, ha scritto le musiche di alcune canzoni entrate nella storia della musica italiana, come Una carezza in un pugno, Svalutation, Straordinariamente, Un bimbo sul leone e tante altre.

Di famiglia di origine pugliese, Santercole è figlio di Rosa Celentano, sorella di Adriano Celentano, che è quindi suo zio biologico, pur avendo solo due anni più di lui: come lo zio, cresce anche lui in via Gluck, la strada che diventerà in seguito famosa. È inoltre cugino della ballerina e coreografa Alessandra Celentano (nota per la partecipazione ad Amici di Maria de Filippi), figlia di Alessandro Celentano, fratello di Adriano e Rosa. Perso il padre da bambino, trascorre qualche anno in collegio, ed è quindi costretto a lavorare da ragazzino, facendo anche lui, come Celentano, l'orologiaio; è comunque appassionato di rock and roll e nel poco tempo libero impara a suonare la chitarra da autodidatta. Nel 1966 partecipa al Festival di Sanremo, presentando in abbinamento con lo zio Il ragazzo della via Gluck, insieme con Ico Cerutti e Pilade, con la denominazione Trio del Clan; vengono però eliminati nella prima serata. Dopo si dedica alla carriera di autore. Compone anche colonne sonore, oltre a partecipare spesso in quelle di Celentano: un particolare successo riscuote Such a cold night tonight, inclusa nel film e nel disco Yuppi du. Un ottimo consenso di critica ottiene anche la sua colonna sonora del film Segni particolari: bellissimo (1982). Dopo alcuni dissapori si ravvicina a Celentano ed è ospite dello show Francamente me ne infischio.

Come è morto Santercole? Nella sua casa a Roma gli è stato fatale un infarto. Alla fine degli anni Sessanta poi aveva sposato Anna Moroni, sorella della moglie di Celentano, Claudia Mori. Ma l’amore della vita lo incontrò sul set a Roma nel 1973, dopo un divorzio, una depressione, la rottura con il Clan: Melù. Che in una intervista anni fa ricordò gli ultimi attimi del marito: "Non sai cosa sta succedendo" disse la notte è poi è andato via.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.