Maneskin candidati ai Grammy nella categoria "miglior nuovo artista"

Un successo dietro l'altro e un seguito ormai mondiale per i Maneskin. Arriva un'altra notizia destinata a entrare nella storia della musica italiana. Il gruppo ha conquistato una candidatura ai Grammy 2023 nella categoria "miglior nuovo artista". L'annuncio è stato dato in diretta sul sito Recording Academy. E' stata la vincitrice della scorsa edizione, Olivia Rodrigo, a ufficializzare la prima nomination per la band. Tutto accade quando mancano due mesi (poco più) all'uscita del nuovo album Rush!, prevista per il prossimo 20 gennaio, due settimane prima della cerimonia dei Grammy che è in programma per il 5 febbraio. Intanto per Victoria, Damiano, Thomas e Ethan è iniziato il tour negli Stati Uniti. Primo concerto da tutto esaurito al The Paramount Theatre di Seattle.

