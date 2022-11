DiMartedì, stasera martedì 15 novembre su La7. Le anticipazioni

15 novembre 2022 a

a

a

Su La7 stasera martedì 15 novembre, consueto appuntamento con DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris che si occupa di attualità, con particolare attenzione su politica, economia, costume e cultura. La partecipazione al G20 di Giorgia Meloni, unica premier donna, sarà uno dei temi fondamentali della puntata di oggi. E saranno di nuovo accesi i riflettori sulla crisi internazionale causata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia che ha scatenato una vera e propria guerra mondiale sul fronte energetico. Non è escluso che si torni a parlare anche di Covid e di vaccini alla luce delle polemiche che si sono consumate nelle ultime ore dopo le dichiarazioni di Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute in quota Fratelli d'Italia. Ovviamente come tutte le settimane in studio e in collegamento numerosi ospiti. E come al solito non mancheranno i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Inizio alle ore 21.15 su La7.

Attraverso i miei occhi, Enzo racconta la vita di Danny

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.