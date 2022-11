Fuori dal coro, stasera martedì 15 novembre su Rete 4. Le anticipazioni

15 novembre 2022 a

Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4, stasera martedì 15 novembre vedrà al centro della puntata l'emergenza immigrazione. Inizio alle 21.20 e come al solito in studio autorevoli ospiti. Il talk show ha annunciato un reportage dalle città italiane dove il fenomeno degli immigrati è diventato ormai dilagante. Nelle ultime settimane è stato uno dei principali temi di polemica tra maggioranza e opposizione, ma il dossier immigrati ha causato anche un incidente diplomatico tra Italia e Francia. Ovviamente non solo immigrazione. Nel corso della serata si parlerà anche del Reddito di cittadinanza, analizzando chi e come avrebbe dovuto vigilare sull'erogazione dei fondi per il sussidio. Infine ancora una volta telecamere puntate sui ladri di case: inchiesta esclusiva sul racket delle abitazioni occupate in varie città italiane.

