Le Iene tornano sul caso di David Rossi, stasera martedì 15 novembre su Italia 1

15 novembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, martedì 15 novembre, su Italia 1 nuovo appuntamento con Le Iene. Inizio alle ore 21.20 per lo storico programma Mediaset condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Sul palco anche due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Di cosa si parlerà questa sera? Ancora una volta al centro dell'attenzione il caso di David Rossi, l'ex manager della comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, morto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013. La novità è la nuova indagine aperta della Procura di Genova che vedrebbe indagati per falso aggravato i tre pm che per primi arrivarono nell'ufficio del manager. Nel servizio di questa sera annunciate anche dichiarazioni di Carolina Orlandi, figlia della vedova di David Rossi, che commenta le ultime novità: "Non siamo contro l’Istituzione Giustizia, noi siamo a fianco della Giustizia, ma quella che funziona, quella che non guarda in faccia nessuno per perseguire la verità, che non ha paura di pestare i piedi sbagliati ed è proprio questa giustizia che in noi oggi ha riacceso la speranza". Ovviamente quello dedicato al caso di David Rossi non è l'unico servizio in programma.

Il rapimento di Aldo Moro, altra serata con Esterno Notte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.