Attraverso i miei occhi, il cane Enzo racconta la vita del suo Danny

Attraverso i miei occhi. E' il titolo del film in programma stasera in tv, martedì 15 novembre, su Canale 5, inizio alle ore 21.20. Genere romantico, produzione statunitense del 2019, la regia è curata da Simon Curtis, mentre del cast fanno parte Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Kathy Baker, Martin Donovan, Ryan Kiera Armstrong, Gary Cole, McKinley Belcher III. Uno sguardo alla trama. Il film è tratto dal romanzo "L'arte di correre sotto la pioggia" di Garth Stein. Racconta la storia del pilota da corsa Danny, ma a farlo è Enzo, il suo cane, uno splendido golden retriver. Tra i due c'è stato sempre un grande rapporto, fin da quando Enzo era cucciolo e dal suo amico umano si è visto impartire lezioni di vita. Il golden racconta le sue corse, gli insegnamenti ai nuovi piloti, l'amore con Eva e l'arrivo della piccola Zoe. Ma Enzo è un vero e proprio punto di riferimento per le sconfitte di Danny e per i momenti più difficili della sua vita.

