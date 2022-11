Cartabianca, stasera martedì 15 novembre su Rai 3. Ospiti e anticipazioni

15 novembre 2022 a

Stasera in tv, martedì 15 novembre, nuovo appuntamento su Rai 3 con Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer. Come sempre al centro del programma i principali fatti di attualità. Si parlerà del G20 in corso in Indonesia, ma anche dei nuovi scenari sulla guerra tra Russia e Ucraina. Al centro del programma anche le polemiche sul vaccino anti Covid, innescate dal sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato. Probabilmente saranno nuovamente affrontati i temi del caro energia e dei provvedimenti del nuovo governo su pensioni ed economia. Non sono stati ancora annunciati gli ospiti della puntata.

