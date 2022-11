Esterno Notte, il rapimento di Aldo Moro stasera martedì 15 novembre Rai 1. La trama

15 novembre 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 15 novembre, su Rai 1 torna Esterno Notte, la serie di Marco Bellocchio che racconta il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro. Dopo il successo della prima serata, stasera la fiction continua. Diamo uno sguardo alla trama. Monsignor Curioni avvicina uno degli avvocati del nucleo storico delle Brigate Rosse affinché possa fargli da intermediario: vorrebbe intavolare ufficiosamente una trattativa coi rapitori di Moro per conto del Papa, Paolo VI, disposto a pagare un ingente riscatto pur di liberare il politico amico. Il Pontefice sonda sonda anche il parere dello Stato sull'ipotesi di pagare un riscatto in denaro. Intanto sugli stessi brigatisti iniziano ad affiorare i dubbi, a partire da Adriana Faranda. Del cast fanno Toni Servillo (Papa Paolo V), Fabrizio Gifuni (Aldo Moro), Margherita Buy (Eleonora, moglie di Moro), Fausto Russo Alesi (Francesco Cossiga), Gabriel Montesi e Daniela Marra (i brigatisti Valerio Morucci e Adriana Faranda). La prima serata di Esterno Notte è stata seguita da oltre 3 milioni e 300mila spettatori.

