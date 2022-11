Tiziana Rivale, chi è la vincitrice di Sanremo 1983. Carriera e amore

15 novembre 2022 a

Chi non ricorda Tiziana Rivale? O meglio, chi non ricorda il suo Sarà quel che sarà con cui vinse il Festival di Sanremo del 1983? Una canzone di cui tutti conoscono almeno il ritornello, nonostante abbia quasi quarant'anni. Ma chi è Tiziana Rivale? E che fa oggi? Letizia Oliva, questo il suo vero nome, è nata il 13 agosto 1960 a Gaeta. Ha sempre avuto una grande passione per la musica e a soli undici anni ascoltava già Pink Floyd, Genesis, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e tanti altri.

Diplomata al Classico, laureata in giurisprudenza, nel 1983 vince il Festival di Sanremo. La casa discografica però all'Eurosong Contest preferisce mandare Riccardo Fogli. Tiziana Rivale canta anche altri brani di discreto successo e partecipa a diverse trasmissioni televisive, ma non sfonda mai definitivamente, o meglio: sicuramente viene molto più apprezzata all'estero che in Italia, in particolare in Russia, Stati Uniti, Turchia, Canada e Romania. Del resto lei stessa sostiene che nel nostro Paese la meritocrazia non venga tenuta in considerazione.

Nove dischi, due raccolte, ultimo singolo Ash (Remix 2019). Nel 2019 ha preso parte anche a Tale e quale show. Ma oltre la musica? Della sua vita sentimentale non si conosce quasi nulla. E' sempre stata molto riservata. E' finita al centro delle polemiche per presunte frasi omofobe contro Tiziano Ferro, ma lei si è subito difesa con uno slogan: "Viva la diversità". Oggi, martedì 15 novembre, Tiziana Rivale sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai 1 dalle ore 14.

