Iva Zanicchi e la passione per le barzellette spinte. Cosa accadrà sabato a Ballando con le Stelle?

15 novembre 2022 a

a

a

Iva Zanicchi è una grande appassionata di barzellette. Chi la conosce bene assicura che è in grado di raccontarne una dietro l'altra per ore. Una passione che negli ultimi anni è diventata sempre più pubblica e che in queste settimane ha toccato il vertice nelle puntate di Ballando con le stelle, dove l'Aquila di Ligonchio, 82 anni, sta partecipando con il ballerino Samuel Peron. Non sono mancate le polemiche perché spesso la cantante, attrice, opinionista, conduttrice ed ex politica italiana, si spinge molto in avanti nelle storielle, non facendo mancare riferimenti al sesso.

Video su questo argomento Iva Zanicchi, barzelletta dopo l'esibizione: Milly Carlucci scappa imbarazzata | Video

Nei giorni scorsi una delle sue barzellette ha suscitato autentico clamore, mettendo in imbarazzo anche Milly Carlucci e tutta la giuria del fortunato programma di Rai 1. Tra il pubblico c'erano la figlia e nipote di Iva Zanicchi e anche loro sono sembrate in difficoltà. Nell'ultima puntata di Ballando, quella di sabato 12 novembre, la cantante si è ripetuta, ma stavolta ha detto di essersi trattenuta e di aver raccontato una barzelletta "pulita". Ha promesso, però, che se non fosse stata eliminata, avrebbe presentato una storiella "sporca" nella puntata successiva. Iva Zanicchi è rimasta in gara e ora c'è il rischio di una nuova storiella molto spinta nello show di sabato 19 novembre.

Ballando con le stelle, eliminati Paola Barale e Dario Cassini. Luisella Costamagna, infortunata, si ritira

Una cosa è certa: al pubblico le barzellette della cantante piacciono e sicuramente danno una mano al programma dal punto di vista dell'Auditel, visto che le performance di Iva Zanicchi sono sempre seguite da polemiche che aumentano la curiosità. Che barzelletta racconterà sabato prossimo a Ballando con le stelle? La curiosità dei telespettatori non manca. Oggi, martedì 15 novembre, Iva Zanicchi sarà ospite di Serena Bortone nel programma del pomeriggio di Rai 1: Oggi è un altro giorno. E sicuramente non mancheranno le domande proprio sulla sua passione. Sarà l'occasione per l'ennesima storiella?

Iva Zanicchi, Samuel Peron, Tiziana Rivale, Serena Dandini e Luca Ciriani a Oggi è un altro giorno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.