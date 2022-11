Oggi è un altro giorno, le anticipazioni della puntata di martedì 15 novembre

15 novembre 2022 a

a

a

Si annuncia spumeggiante la puntata di oggi, martedì 15 novembre, di Oggi è un altro giorno, il programma del primo pomeriggio di Rai 1, condotto da Serena Bortone. Del resto accade in qualsiasi trasmissione quando l'ospite principale è Iva Zanicchi. Tra le grandi protagoniste di Ballando con le Stelle, l'artista ultimamente è finita nella polemica per le barzellette raccontate durante lo show condotto da Milly Carlucci. Secondo molti sono state troppo "spinte". Nell'ultima puntata Iva Zanicchi ha raccontato una barzelletta che ha giudicato "pulita", ma ha promesso che sabato prossimo sarà la volta di una più sconcia. Vedremo se replicherà anche ad Oggi è un altro giorno. Ovviamente non sarà l'unica ospite. Con lei il suo partner a Ballando, Samuel Peron. Ritorno in televisione, inoltre, per Tiziana Rivale che vinse il Festival di Sanremo del 1983 con Sarà quel che sarà. Inoltre tra gli ospiti anche Serena Dandini, il libreria con il suo ultimo romanzo Cronache dal paradiso. La seconda parte del programma sarà dedicata all'approfondimento e alla politica. Annunciata la presenza di Luca Ciriani, ministro dei Rapporti con il Parlamento ed esponente di Fratelli d'Italia.

Video su questo argomento Iva Zanicchi, barzelletta dopo l'esibizione: Milly Carlucci scappa imbarazzata | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.