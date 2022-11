Antonino Spinalbese, malessere nella notte: paura covid anche per il playboy del GF Vip 7

14 novembre 2022 a

Il covid sembra intenzionato a non dare tregua ai concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Nelle ultime ore altri due concorrenti lamentano di non stare bene. Giaele De Donà ha la febbre, Antonino Spinalbese ha un generico malessere. Entrambi, tuttavia, risultano essere ancora nella casa del reality. È probabile, quindi, che siano già risultati negativi ai tamponi ai quali il reality sta sottoponendo i concorrenti continuamente.

Il covid non ferma il Grande Fratello Vip 7, ma il televoto è annullato

Spinalbese è stato male la scorsa notte. “Ho mal di testa, vado a chiedere un farmaco”, dice l’ex compagno di Belén Rodriguez in un video che sta circolando in rete. Sarebbe stato male per qualche ora ma adesso Spinalbese sembrerebbe essersi ripreso. De Donà sarebbe stata male per qualche ora. A evidenziarlo è stato Edoardo Tavassi che, dopo averle toccato la fronte mentre la concorrente era a letto, ha detto di averla trovata bollente. Un malessere momentaneo anche per Giaele che si è ripresa dopo poco e che dovrebbe essere presente questa sera in puntata esattamente come Antonino.

Caos Covid al Grande Fratello Vip. Anche Pamela Prati positiva: "Statemi vicini"

Sono già quattro – più uno fuori dalla Casa – i casi di covid già accertati al GF Vip. A essere finiti in isolamento dopo essere risultati positivi al tampone sono stati Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. “A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile" il comunicato della produzione.

