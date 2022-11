Antonino Spadaccino e il fidanzato: "Lasciato dal mio compagno durante il lockdown del Covid"

14 novembre 2022 a

Antonino Spadaccino, fresco di vittoria della dodicesima edizione di Tale e quale show, è stato ospite di Serena Bortone nella sua trasmissione Oggi è un altro giorno e si è lasciato andare ad alcune confessioni sulla sua vita sentimentale. Tra cui quella di essere stato lasciato dal suo compagno durante il lockdown, così dall'oggi al domani, “Nel momento più difficile sono rimasto solo nella casa che era nostra. Sarò anche fuori moda io, perché sono monogamo, però… Ora sto facendo spazio nelle mie idee per andare avanti. La solitudine non è una cosa per forza negativa: devi rimetterti a posto prima di concederti a qualcuno”. Alla domanda circa quale caratteristica debba avere una persona per stare al suo fianco ha risposta senza esitazioni "l'onestà".

Spadaccino ha vinto il varietà condotto da Carlo Conti grazie alle sue doti interpretative che gli hanno permesso di passare da un artista a un altro senza scivoloni. Nell'ultima puntata ha interpretato Riccardo Cocciante, mentre quelle premiate dal pubblico e dalla giuria sono state Marco Masini, Tom Walker e Loredana Bertè. In una delle tante interviste rilasciate dopo il trionfo di sabato, in una ha raccontato il suo nuovo sogno: "La prego, lo scriva: Amadeus, portami a Sanremo. Sto aspettando questi ultimi venti giorni che mancano all'annuncio come un bambino con il Natale. È un traguardo troppo prezioso, per me. Spero che Ama si faccia vivo".

Originario di Foggia, 39 anni, conosciuto come Antonino, ha imparato a cantare da autodidatta. Poi la svolta nel 2004 quando entra nella scuola di Amici riuscendo poi a raggiungere la finale e vincere il talent di Maria De Filippi. Ha partecipato anche ad X-Factor UK e ha vinto diversi premi, tra cui il Premio Lucio Battisti. In tv ha partecipato anche allo show La pista condotto da Flavio Insinna (2014) mentre con Emma Marrone ha vinto la prima edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition (2016). La sua carriera musicale è proceduta tra alti e bassi, maggiormente apprezzato però all'estero.

