Cronache criminali, stasera lunedì 14 novembre la follia di Pietro Maso

Cronache criminali stasera lunedì 14 novembre, su Rai 1 a partire dalle 23.40. Stavolta Giancarlo De Cataldo (nella foto) ripercorre l’efferato omicidio dei coniugi Maso avvenuto per mano del figlio Pietro e dei suoi complici, nel 1991 a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona. Un caso che sconvolse il Paese, sia per i particolari raccapriccianti che per il carisma di chi lo ha organizzato. Lo scrittore e sceneggiatore, già magistrato, guida gli spettatori dentro la storia, cercando di comprendere meglio i contorni.

Pietro Maso, affascinato da Don Johnson, il celebre interprete di Miami Vice, bello, glamour e a bordo di una Ferrari bianca, voleva essere come lui. In “Cronache Criminali”, attraverso il documentario scritto da Flavia Triggiani e Marina Loi, è proprio Pietro Maso a raccontare - in quella che ha dichiarato che sarà la sua ultima intervista - la sua gioventù priva di ideali e la sua rinascita, iniziata in carcere anche con l’aiuto della fede. Un uomo ben diverso dal giovane sprezzante e spavaldo che tutti hanno visto nelle immagini del processo. Un uomo che oggi chiede di essere dimenticato per il suo passato drammatico e che ha deciso di dedicare la sua vita ad aiutare i carcerati a reinserirsi nella società.

“Cronache Criminali” è un format originale di approfondimento true crime coprodotto da Rai Approfondimento e Verve Media Company. Capoprogetto Giovanni Filippetto. Un programma scritto da Giovanni Filippetto e Giancarlo De Cataldo con Alessio Ferraro, Flavia Triggiani, Marina Loi, Elena Mandarano, Alessandro Chiappetta, Arnaldo Donnini, Fabrizio Marini; collaborazione ai testi: Mariangela Cossu; produttore esecutivo Verve: Paolo Rivieccio; produttore Rai: Mercuzio Mencucci; regia: Piergiorgio Camilli.

