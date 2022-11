Grey's Anatomy, stasera in tv lunedì 14 novembre. Trama e anticipazioni

14 novembre 2022 a

a

a

Come da qualche settimana accade tutti i lunedì, anche stasera in tv, 14 novembre, su La7 spazio a Grey's Anatomy, una delle serie americane più longeve e amate dal grande pubblico, compreso quello italiano. Dalle ore 21.15 tre puntate. Diamo uno sguardo alle trame. Il primo episodio è Ogni giorno è festa con te. Nel giorno del Ringraziamento Meredith dovrebbe torare a Seattle ma il volo è stato cancellato per neve. Nick decide di non andare alla baita e di trascorrere la giornata in hotel con lei.

Mondiali, prosciutto cotto e videogames nelle inchieste di Report

L'episodio seguente è Oggi è stata una favola. Jo e Link ricordano i tempi passati nei quali lavoravano in un bar che fa 50 anni di attività e decidono di andare con Luna e Scout a uno spettacolo per bambini. Bailey è nervosa perché non sa che Meredith è ancora in Minnesota mentre lei e l’ortopedico Lin, con il dottor Ndugu, sono a una convention. Intanto una brutta sorpresa per Hamilton.

Il ritorno di Xander Cage, il film con Vin Diesel e Neymar

Terzo e ultimo episodio di stasera: Giunse una mezzanotte serena. Quando ormai siamo alla Vigilia di Natale, al Grey Sloan arriva l’equipe di Hamilton per valutare proprio su di lui i risultati positivi ottenuti in Minnesota nella cura contro il Parkinson. Tra gli specializzandi si fa conoscere il nuovo acquisto giunto a Seattle per apprendere il metodo Bailey. Meredith rivela ad Hayes che ha cambiato opinione riguardo alla vita oltre la morte dopo l’esperienza del Covid. Mentre Farouk è ancora in attesa di un cuore nuovo per il trapianto, Megan dice ad Hayes che dopo tutto quello che ha passato, se Farouk non dovesse sopravvivere non vorrebbe affrontare un ulteriore enorme dolore.

Migranti, energia, ecologia, trivelle e Usa nella puntata di Quarta Repubblica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.