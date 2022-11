Quarta Repubblica, stasera in tv lunedì 14 novembre. Le anticipazioni

14 novembre 2022 a

a

a

E' dedicata allo scontra tra Italia e Francia sulla questione migranti, la puntata di Quarta Repubblica di stasera in tv, lunedì 14 novembre, su Rete 4, inizio alle ore 21.20. Ma ovviamente non si parlerà soltanto del fenomeno immigrazione nel programma condotto da Nicola Porro e ormai diventato un appuntamento fisso della rete Mediaset. Annunciati approfondimenti sui blitz degli ecoattivisti che se la prendono contro le opere d'arte, sul Polesine dove gli amministratori locali protestano per la ripresa delle trivellazioni e un viaggio nella Florida del governatore repubblicano Ron DeSantis, vero rivale di Trump e recente trionfatore delle elezioni di Midterm.

Il covid non ferma il Grande Fratello Vip 7, ma il televoto è annullato

Sarà Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, il protagonista del faccia a faccia con il conduttore di Quarta Repubblica. Numerosi e autorevoli gli ospiti di Nicola Porro, a partire dal viceministro dell'Economia, Maurizio Leo. In studio o in collegamento anche il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove; la deputata e responsabile Esteri del Partito democratico, Lia Quartapelle; l’eurodeputato Brando Benifei; il politologo Alessandro Campi; lo storico Angelo D’Orsi; il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli; uno dei fondatori dei Verdi, Paolo Cento; l’attivista per l’ecologia, Giulio Giuli; l’esperta di lavoro autonomo, Emiliana Alessandrucci (presidente Colap).

Mondiali, prosciutto cotto e videogames nelle inchieste di Report

E poi Alessandro Sallusti, Federico Rampini, Piero Sansonetti, suor Anna Monia Alfieri, Hoara Borselli, Daniele Capezzone e Alessandro Rico. Non mancheranno gli opinionisti Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi. Una puntata, dunque, che si annuncia intensa e che ospiterà un ampio dibattito, facendo il punto sulla situazione politica italiana e su quella internazionale.

Il ritorno di Xander Cage, il film con Vin Diesel e Neymar

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.