Antonella Fiordelisi, il litigio con Edoardo Donnamaria: "Non sono viziata"

Antonella Fiordelisi è uno dei concorrenti protagonisti del Grande Fratello Vip 7. Non solo per la storia che ha raccontato alcune puntate fa quando ha svelato di essere stata contattata, prima dell'ingresso nella casa, da Francesco Totti sui social. Un retroscena che ha subito scatenato la pruriginosità degli appassionati del gossip. Ma Fiordelisi dentro la casa del reality di Canale5 sta facendo parlare di se anche per la relazione instaurata con Edoardo Donnamaria, fatta di alti e bassi.

Numerosi infatti i litigi e i confronti tra i due. Questa volta a far infuriare i due è stata una richiesta avanzata dalla modella alle 4 del mattino, orario in cui Edoardo dormiva. Antonella gli avrebbe chiesto infatti di prepararle un hamburger e Edoardo sarebbe andato su tutte le furie. "Sappi che se mi svegli alle 4 per un hamburger, io non te lo farò. Se per te questa cosa basta per litigare o per chiudere dimmelo. Allora non rompere i cog*ioni, non puoi rompere i cog*ioni per ogni cosa, se vedi un video dove abbraccio una persona o se non ti do metà hamburger”. "Vengo da una famiglia che mi ha dato molte attenzioni, ma non sono viziata” la risposta di lei. I due troveranno il modo di chiarire?

Ma chi è Fiordelisi? Originaria di Salerno, 24 anni, ex talento della scherma (campionessa italiana a squadre all'età di 15 anni e poi entrata nel giro della Nazionale U20 di spada), laureata in Scienze politiche ora è una modella e influencer (vanta quasi 2 milioni di followers su Instagram). Si è fatta conoscere dal pubblico della tv nel ruolo di tentatrice a Temptation Island alcuni anni fa. La sua precedente relazione con Francesco Chiofalo fece scalpore perché su Instagram raccontò di essere stata tradita. Amante dei tatuaggi, ha rivelato di essere ricorsa alla chirurgia plastica e che Totti non è l'unico personaggio ad averla contatta nel mondo del calcio.

