Il ritorno di Xander Cage, stasera in tv, lunedì 14 novembre film su italia 1

Xxx - Il ritorno di Xander Cage è il titolo del film in programma stasera in tv, lunedì 14 novembre su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Pellicola tra azione, thriller e anche un pizzico di fantascienza, risale al 2017 ed è stata realizzata negli Stati Uniti con la regia di D.J. Caruso. Del cast fanno parte Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Toni Collette e Nina Dobrev. Un'arma tecnologica finita nelle mani sbagliate costringe Cage a tornare in azione. E ovviamente lo fa a suon di colpi proibiti e di scena. E' il terzo capitolo della saga action in 3D con la partecipazione di Neymar.

