Oriana Marzoli, bacio a stampo con Antonino Spinalbese: "Così si dà la buonanotte"

Scoppia la passione tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbanese. L'influencer venezuelana ha così ampliato la cerchia delle "conquiste" dell'ex di Belen. Dopo Ginevra Lamborghini e Giaele Di Donà ecco l'affascinante Oriana che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare strada all'interno di questa edizione del GF Vip: bellezza e personalità infatti non le mancano.

Nella puntata di giovedì entrambi hanno affermato di essere attratti verso l'altro, poi dopo sono passati ai fatti. Alle sette del mattino quando i due stavano per andare a dormire dopo un’intera nottata passata a ridere e scherzare. Appena si sono ritrovati a letto, si sono un po’ stuzzicati, finché la Marzoli non ha dato “timidamente” la buonanotte a Spinalbese sfiorandogli una guancia. A quel punto, l’uomo si è sollevato e le ha dato un primo bacio stampo, sottolineando: “Così si dà la buonanotte“.

Logicamente il bacio è diventato l'argomento principale della casa con Antonella Fiordelisi che ha chiesto di poterlo "rivedere" mentre si attende la reazione di Giaele, con la quale Spinalbese ha stabilito un rapporto di amicizia piuttosto ambiguo che ha fatto insospettire molti a iniziare da Signorini il quale, nel corso del serale del Grande Fratello, è riuscito a far confessare alla concorrente di essersi presa una sbandata per Antonino. Quello tra Spinalbese e Giaele però è un amore impossibile visto che la ragazza è sposata, il che ha portato l’ex hairstylist (papà della piccola Luna Marì, nata dalla relazione con Belén) a prendere le distanze da De Donà per dedicarsi a Oriana la quale, da quando ha messo piede nella casa del Grande Fratello, ha immediatamente destato l’interesse di Antonino, ormai considerato il rubacuori di questa edizione del GF Vip.

