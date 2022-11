Grande Fratello Vip 7, focolaio covid ma non si ferma: stasera in tv 14 novembre su Canale5, televoto annullato

14 novembre 2022 a

a

a

Il covid non ferma il Grande Fratello Vip 7: stasera in tv, lunedì 14 novembre, andrà in onda su Canale5 dalle ore 21,40 la consueta diretta con Alfonso Signorini alla conduzione. Nonostante il focolaio che ha colpito il reality: Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini sono tutti e quattro positivi e sono stati allontanati dalla casa, mentre si teme un focolaio anche nello studio considerata la positività di Pamela Prati che nella puntata di venerdì ha baciato sia Signorini che Marco Bellavia.

GF Vip 7, eliminata Pamela Prati: "Rinata dentro la casa". Poi il bacio con Marco Bellavia

Come previsto e secondo il protocollo sanitario i quattro concorrenti che sono risultati positivi sono stati allontanati dalla casa per evitare che anche gli altri concorrenti della casa vengano contagiati, e messi in isolamento. Le loro condizioni di salute in queste ore vengono monitorate, e fortunatamente fino ad ora sembrerebbe che i quattro vip stiano affrontando bene il covid. Il televoto settimanale è stato sospeso (previsto il rimborso degli spettatori che avevano già votato) con annullamento dei voti. La produzione ha deciso di proseguire con tutti gli altri consueti momenti di spettacolo.

Caos Covid al Grande Fratello Vip. Anche Pamela Prati positiva: "Statemi vicini"

Spazio dunque ancora di più alle dinamiche interne della casa che stanno incuriosendo di più il pubblico. A fare parlare di loro la coppia Antonino e Oriana, due personalità affini tra le quali sta nascendo qualcosa di speciale e l’altra coppia Antonella-Edoardo, già più avanti in aspetti di relazione che li ha portati anche ad avere qualche contrasto.

Oriana Marzoli, il fisico sempre in mostra al GF Vip: ha tutte le altre concorrenti contro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.