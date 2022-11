Ema Stokholma e Angelo Madonia, coppia dentro e fuori la pista: "Tra di noi bella intesa"

14 novembre 2022 a

Ema Stokholma e Angelo Madonia sono una coppia dentro e fuori la pista di Ballando con le stelle. Quello che era evidente è stato confermato nella serata di sabato durante la sesta puntata con frasi che hanno certificato una relazione tutta da scoprire. “Siamo contenti di vivere questa esperienza insieme" hanno detto. E ancora "Mi pare evidente che ci sia qualcosa”.

Ema Stokholma aveva già raccontato a Gente che “lui c’è, mi capisce. Angelo è diventato importante nella mia vita, ci sproniamo a dare il meglio a fare bene. Tra di noi c’è una bella intesa, non posso negarlo, ma ci stiamo conoscendo”. Per poi aggiungere che per la sua gentilezza e pazienza meriterebbe una statua, anche perché lei non è una persona molto semplice. "È un incontro un po’ strano, non me l’aspettavo. Non l’avrei mai detto, ma non posso negare che si sia creato. Però ho ancora tanti muri" ha aggiunto lei. Lui: "Sì, stiamo percorrendo questo momento di vita insieme, vediamo dove ci porterà".

E sulla gara? “Sogno il podio. Per me e per il mio maestro ma la mia vittoria c’è già. Mi sento bene, cresciuta, ho più consapevolezza, sono circondata da affetto sincero. Tutto questo e già un grande traguardo”. Stokholma ha raccontato che a spingere per la sua partecipazione è stata la sua amica del cuore Andrea Delogu.

