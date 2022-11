Yari Selvetella, chi era la moglie morta delle scrittore: carriera e vita privata

14 novembre 2022 a

Yari Selvetella ospite di Oggi è un altro giorno nella prima puntata della settimana, lunedì 14 novembre. Lo scrittore è in libreria in questi giorni con il romanzo Vite mie (Mondadori) in cui racconta il sentimento dello stare insieme di una famiglia allargata: un padre, una madre, quattro figli che hanno genitori diversi e sono molto legati tra loro, una casa vicino al Colosseo che li contiene tutti ma che sta per essere lasciata da una parte di loro perché è in corso la ricerca di un’altra abitazione.

Selvetella, romano, 46 anni, è anche giornalista. Conduttore della trasmissione radiofonica Uomini e camion, inviato di Unomattina, è autore di Linea Verde e Il caffè di Raiuno. Apprezzatissimo come scrittore, nel 1994 vinse il premio Grinzane Cavour per la giovane critica promosso da La Repubblica. Il suo esordio fu con la biografia di Rino Gaetano (Bastogi, 2001) seguito da La scena ska italiana (Arcana, 2003). Si è poi a lungo occupato di storia della criminalità romana, tema di cui è considerato uno dei maggiori esperti grazie a Roma Criminale (scritto con Cristiano Armati) del 2005, prima opera di non-fiction a ripercorrere un secolo di cronaca nera della capitale, e ai successivi Banditi, Criminali e Fuorilegge di Roma e Roma, l’impero del crimine, che anticipava il tema della diffusione delle mafie a Roma. Autore anche di romanzi come Male e peggio (Avigliano, 2007) e Uccidere ancora (Newton Compton, 2009). Nel 2018 ha pubblicato Le stanze dell'addio (Bompiani), tra i dodici finalisti al Premio Strega.

Proprio ne Le stanza dell'addio aveva raccontato la sua storia personale di giovane uomo che ha perso la compagna della vita (Giovanna De Angelis, saggista ed editor di Einaudi e Fazi) e la madre dei propri figli dopo una battaglia contro la malattia durata mesi.

