Carlo Ancelotti, chi è la moglie. Il primo matrimonio e la morte di Luisa. Due figli e il diploma da perito elettronico

Carlo Ancelotti ospite a Che tempo che fa, il programma di Rai3 condotto da Fabio Fazio. L'allenatore è ormai una leggenda del calcio e racconterà il suo 2022 che lo ha visto conquistare due record storici: ad aprile è diventato il primo allenatore a vincere lo scudetto nei cinque principali campionati europei (Italia, Inghilterra, Francia, Germania, Spagna) diventando poi, a maggio, anche il primo allenatore a vincere quattro volte la Champions League (due con il Milan e altrettante con il Real Madrid).

Ancelotti è nato a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, e ha 63 anni la maggior parte spesi nei campi di calcio. Da calciatore infatti ha esordito nel Parma (Serie C) a 16 anni, poi otto stagioni nella Roma (vincendo uno storico Scudetto e disputando la finale di Coppa Campioni) e cinque nel Milan vincendo tutto (due volte lo Scudetto e altrettante la Coppa Campioni e la Coppa Intercontinentale). Centrocampista d'ordine capace anche di inserirsi e far gol, la sua carriera è stata limitata dai problemi alle ginocchia. Ma nonostante gli infortuni resta uno degli interpreti più forti d'Italia nel suo ruolo. Con la Nazionale ha collezionato 26 presenze disputando un Europeo (1988, quarto posto) e un Mondiale (1990, terzo posto). Da allenatore ha iniziato come vice di Sacchi in Nazionale, poi la Reggiana (promozione in Serie A), il Parma, la Juventus, il Milan, il Chelsea, il Psg, il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Napoli, l'Everton e di nuovo il Real Madrid, vincendo quasi sempre.

Ancelotti, diplomatosi perito elettronico., ha una sorella mentre i genitori sono morti alcuni anni fa. Sentimentalmente sono tre gli amori registrati dal gossip. Nel 1983 ha sposato Luisa Gibellini e insieme hanno avuto i figli Katia (volto di Amici, si occupa di pilates a Milano) e Davide (suo vice dall'esperienza di Monaco di Baviera in poi). I due hanno divorziato, poi Luisa dopo aver lottato contro una malattia si è spenta un anno fa. Dopo la fine del matrimonio, diversi anni fa, Ancelotti ha avuto una relazione con la giornalista Marina Cretu mentre successivamente ha sposato Mariann Barrena McClay, manager canadese, nel 2014 a Vancouver.

