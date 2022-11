Non è l'Arena, stasera in tv 13 novembre su La7: argomenti e ospiti della trasmissione di Massimo Giletti

13 novembre 2022 a

Stasera in tv appuntamento su La7 con Non è l'Arena (dalle ore 21,20), il talk di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Nella puntata di oggi, domenica 13 novembre 2022, verrà affrontato il tema dei migranti attraverso le recenti tensioni tra Italia e Francia.

Dunque l'argomento cardine dell’appuntamento odierno è quello dei migranti e, più nello specifico, delle tensioni tra Italia e Francia. Gérald Darmanin, ministro dell'Interno francese, ha aspramente criticato la decisione del governo italiano di chiudere i porti. Si riuscirà, adesso, a ricucire la ferita o la situazione può addirittura peggiorare? Ne parlano, nell’Arena di Giletti, Sandra Amurri, Gad Lerner, Gianluigi Paragone e Alessandro Sallusti.

Spazio anche per discussioni inerenti al reddito di cittadinanza. L'interrogativo che ci si pone in proposito è: rimodulare il sussidio per finanziare quota 102 è la migliore tra le possibili soluzioni? A discuterne in studio l’economista e politico Alberto Bagnai ed Ettore Licheri, senatore della XVIII legislatura per il Movimento 5 Stelle.

