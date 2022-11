Alba Parietti, chi sono ex fidanzati: il padre partigiano e il perché del suo nome

13 novembre 2022 a

a

a

Alba Parietti ospite di Da noi… a ruota libera, il programma della domenica pomeriggio su Rai1. Intervistata da Francesca Fialdini parlerà della sua vita privata e professionale, a poche settimane dal ritorno alla conduzione di Non sono una signora su Rai2.

Video su questo argomento Tale e quale show, vince Antonino Spadaccino: dedica commovente alla mamma malata | Video

Parietti - modella, cantante, conduttrice televisiva, opinionista e attrice, in una parola showgirl - è originaria di Torino e ha 61 anni. Figlia di un partigiano, suo padre, il chimico Francesco Parietti, combatté nella resistenza piemontese nelle Langhe e il suo nome di battaglia era Naviga. La mamma - Alba si chiama così proprio in onore della città piemontese liberata dall'occupazione fascista - si chiama invece Grazia Dipietromaria, pittrice e scrittrice. Gli inizi della popolarità televisiva per la Parietti risalgono agli anni '90 con l'allora emittente Telemontecarlo, poi confluita in La7. Da lì, Alba ha avuto una lunga carriera che l'ha portata a essere un volto di punta sia di Rai che di Mediaset.

Alessandro Egger, la fidanzata Madalina: "Mi ha conquistato con pazzie e romanticismo"

Parietti ha avuto molte relazioni profonde che l'hanno segnata. E' stata sposata con l'attore Franco Oppini nel 1981 e l'anno dopo è nato il figlio Francesco Maria Oppini. I due si sono separati nel 1990 e hanno divorziato sette anni dopo. Già dal 1991 Alba è stata legata al filosofo Stefano Bonaga, con cui ha vissuto a Bologna per qualche tempo. Si pensa che sia stata questa relazione a causare il divorzio di Alba. La relazione è finita nel 1996 a causa di un flirt con Christopher Lambert. Alba Parietti è inoltre stata legata dal 2014 al 2017 con il figlio di Fabrizio De Andrè, il cantante Cristiano. Ma quella che sembra essere la relazione più importante nella vita di Alba è stata con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea. Una relazione ripresa più volte e durata ininterrottamente dal 2001 al 2007. Recentemente l'uomo è morto a 74 anni ("eri il mio punto di riferimento, eri un pilastro nella mia esistenza e tutto ti potevo raccontare" ha scritto lei recentemente).

Dall'amore per Chiara Giordano al colpo di fulmine per Rocío Muñoz Morales: i segreti di Raoul Bova

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.