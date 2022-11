Tiziano Ferro: la bulimia, l'omosessualità, l'amore per Victor e l'esperienza da genitore

13 novembre 2022 a

Puntata speciale di Verissimo quella di oggi, 13 novembre 2022, con Silvia Toffanin che intervisterà Tiziano Ferro. Il cantautore, che ha lasciato gli Stati Uniti, dove vive stabilmente, è tornato in Italia per festeggiare i 20 anni di carriera. Era infatti il lontano 2002 quando il giovanotto di Latina conquistò tutte le hit musicali del momento grazie al singolo Xdono (terzo posto nella classifica dei singoli più venduti in Europa).

Originario di Latina, 42 anni, è ritenuto uno dei più influenti e innovativi cantautori italiani contemporanei. L'alta popolarità del suo repertorio lo ha reso tra gli artisti italiani più apprezzati e famosi in Italia e nel mondo. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 20 milioni di dischi nel mondo, prevalentemente in Europa e in America Latina. Il suo album di debutto Rosso relativo, con oltre due milioni e mezzo di copie vendute nel mondo, è uno dei dischi italiani più venduti della storia, mentre il quarto e il quinto album, Alla mia età e L'amore è una cosa semplice, sono stati i dischi più venduti in Italia rispettivamente nel 2009 e nel 2012. Ferro canta anche in inglese, spagnolo, portoghese e francese. Dal 5 luglio 2021 è membro votante della giuria dei Grammy Award.

Victor Allen è il marito di Ferro. I due si sono sposati nel 2019 ma si conoscono ormai da tempo. Victor è nato a Los Angeles nel 1965 ed è un imprenditore di successo molto famoso, visto che ha lavorato per molti anni come consulente della Warner Bros, per la quale è stato, per ben 14 anni, vicepresidente del settore marketing. Ad oggi è proprietario di un’agenzia, la Levine Partners. "Ho visto che su una tazza c’era incisa la parola amore. Lui mi dice di guardare anche l’altra. Così prende in mano la seconda tazza e continua a leggere in italiano 'mi vuoi sposare?'. A questo punto mi giro e vedo Victor in ginocchio con un pacchetto di Tiffany in mano. Ho perso completamente il controllo di me stesso ricordo di aver pianto per 20 minuti senza dire una parola", ha raccontato Ferro sulla proposta di matrimonio ricevuta. I due si sono sposati a Los Angeles e poi a Sabaudia. I due sono diventati da pochissimo genitori di Margherita e Andres. Il 20 ottobre 2010 ha pubblicato il suo libro Trent'anni e una chiacchierata con papà, in cui ha dichiarato per la prima volta il proprio orientamento sessuale. Quando era piccolo, a causa della timidezza, veniva spesso emarginato dai compagni di classe e questo sentimento di rifiuto gli ha provocato la malattia della bulimia, per cui ha iniziato a ingrassare, arrivando a pesare ben 111 chili. Da poco il tribunale civile di Latina ha convalidato il provvedimento cautelare per l'esecuzione esattoriale dell'Agenzia delle entrate per un debito complessivo di 9 milioni di euro riconducibile al cantante, che non avrebbe versato le tasse IRPEF, IVA e IRAP nel periodo compreso tra il 2006 e il 2008, in cui Ferro viveva a Londra.

