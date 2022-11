Marco Bellocchio, chi è il regista: amori, figli, carriera e vita privata

13 novembre 2022 a

Il regista Marco Bellocchio, accompagnato dall'attore Fabrizio Gifuni, sarà ospite di Domenica In per presentare la serie tv Esterno Notte che racconta la drammatica vicenda del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro, in onda in prima serata su Rai1 da domani sino a mercoledì 17 novembre. Per il regista si tratta di un debutto in una serie tv. Sul tema si era già impegnato nel 2003 rievocando la prigionia di Moro nel film Buongiorno, notte,

Bellocchio, originario di Bobbio in provincia di Piacenza, 83 anni appena compiuti, è anche uno sceneggiatore, produttore cinematografico e docente. Nel 1967 come regista si è aggiudicato il Leone d'argento per la regia alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per il film La Cina è vicina. Nel 1991 ha vinto l'Orso d'argento, gran premio della giuria al Festival internazionale del cinema di Berlino per il film La condanna. Nel 1999 è stato insignito con un premio d'onore per il contributo al cinema al Festival cinematografico internazionale di Mosca, mentre nel 2011 gli è stato conferito il Leone d'oro alla carriera alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e nel 2021 ha ricevuto la Palma d'oro onoraria al Festival di Cannes.

Formatosi al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, ha poi proseguito a Londra i suoi studi sul cinema. Fratello del critico Piergiorgio Bellocchio e padre dell'attore Pier Giorgio Bellocchio. Cognato della psicologa Lella Ravasi Bellocchio e zio della scrittrice Violetta Bellocchio, è cugino di Carmelina, moglie dell'imprenditore Vittorio Malacalza. Compagno della montatrice Francesca Calvelli, ha avuto due figli, Pier Giorgio dall'unione con l'attrice Gisella Burinato ed Elena da Calvelli. Ateo, preferisce definirsi non credente.

