Marco Giallini, come è morta la moglie: "Ha chiuso gli occhi fra le mie braccia"

13 novembre 2022 a

a

a

Marco Giallini ospite di Domenica In. Nello studio della trasmissione di Rai1 intervistato da Mara Venier presenterà il film Il Principe di Roma, al cinema dal 17 novembre per la regia di Edoardo Falcone.

Domenica In, Marco Giallini ed Anthony Delon tra gli ospiti di Mara Venier

Ma chi è Giallini? Romano, 59 anni, è uno degli attori più apprezzati dal pubblico italiano e dalla critica. Nella sua carriera è stato candidato per sei volte sia ai David di Donatello che ai Nastri d'argento, vinti per tre volte per i film ACAB - All Cops Are Bastards, Tutta colpa di Freud e Perfetti sconosciuti. Ma oltre a queste pellicole, Giallini ha recitato anche in Romanzo Criminale - La serie, Io, loro e Lara, Rimetti a noi i nostri debiti e Rocco Schiavone, solo per citarne alcuni.

Anthony Delon, le violenze del padre e la malattia della madre: per dieci anni lasciato in collegio

Sposato con Loredana dal 1993 al 2011, quando il 27 giugno la donna è morta a causa di un'emorragia cerebrale. I due hanno avuto due figli, Rocco e Diego, nati nel 1998 e nel 2004. Al Corriere della Sera, a maggio 2021, disse: "Da un paio di giorni aveva un fortissimo mal di testa, ma vai a pensare… Lei e i bambini stavano per partire per il mare, sarebbero rimasti in vacanza un paio di mesi. Invece, ha chiuso gli occhi e mi si è accasciata fra le braccia mentre chiacchieravamo. Io le parlavo all’orecchio, ma mi sono accorto che parlavo da solo e ho maledetto Dio. Ha vissuto altri due giorni, ma senza riprendere conoscenza. Se non lo provi non lo puoi capire".

Marco Giallini, il periodo difficile dopo la morte della moglie. Chi è l'attore al cinema con C'era una volta il crimine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.