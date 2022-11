Linea Verde, oggi domenica 13 novembre su Rai1: viaggio alla scoperta di Paestum

13 novembre 2022 a

Oggi in tv - 13 novembre 2022 - classico appuntamento della domenica con Linea Verde su Rai1 (dalle ore 12.20). Beppe Convertini e Peppone Calabrese saranno in Campania alla scoperta di Paestum.

Un viaggio, quello dello storica trasmissione della prima rete pubblica, che parte dalla cornice spettacolare dei Templi per proseguire sul lungomare che, percorso a cavallo sulla spiaggia, si rivela un’esperienza unica. Tanto quanto prodotti come la mozzarella di bufala, i melograni, il “marrone di Roccadaspide”, una particolare varietà di castagna a cui è stato riconosciuto il marchio Igp, la cipolla di Vatolla. Sono solo alcuni dei tesori di questo territorio che riesce a trasformare in oro tutto ciò che coltiva. Con l’aiuto di Costantino d’Orazio, Sara Brancaccio e Francesco Gasparri, il pubblico può apprezzare un altro spicchio d’Italia.

