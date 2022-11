Ballando con le stelle, eliminati Paola Barale e Dario Cassini. Luisella Costamagna, infortunata, si ritira

13 novembre 2022 a

a

a

Puntata sanguinosa quella di Ballando con le stelle, la sesta, andata in onda oggi 12 novembre su Rai1. Lo show condotto da Milly Carlucci prevedeva due eliminazioni ma ha dovuto anche registrare una defezione: Luisella Costamagna (che fa coppia con Pasquale La Rocca), nuovamente infortunata e impossibilitata a muoversi, ha scelto di abbandonare la competizione e provare a rientrarci tramite ripescaggio tra qualche settimana sperando che fisicamente abbia il tempo di rimettersi in sesto.

Video su questo argomento Selvaggia Lucarelli smaschera Dario Cassini: "Mi ha telefonato per condizionarmi" | Video

Dopo una puntata ricca di sorprese e colpi di scena, alla fine sono state tre le coppie che si sono contese la permanenza nel programma: Dario Cassini con Lucrezia Lando, Paola Barale con Roly Maden e Iva Zanicchi con Samuel Peron. Al televoto il pubblico ha scelto di salvare l'Iva nazionale premiata con il 52% delle preferenze. Bocciati Barale (41%) e, soprattutto, Cassini scelto solo dal 7% con Di Pasquale e Di Vaira che scelgono di non utilizzare la wild card salvezza per uno dei due concorrenti. Per entrambe le coppie, come per quelle già eliminate o ritiratesi, la possibilità di giocarsi un posto nella puntata del ripescaggio.

Nel corso della puntata i voti della giuria avevano premiato le coppie formate da Alex Di Giorgio con Moreno Porcu e Alessandro Egger con Tove Villfor, tutte e due primi con 48 punti (podio completato da Ema Stokholma con Angelo Madonia premiati con 44 punti). Poi Matano ed Erra hanno smezzato il tesoretto aiutando il primo Gabriel Garko (con Giada Lini) che ha ballato reduce dall'operazione al braccio, mentre la seconda Lorenzo Biagiarelli (con Anastasia Kuzmina) che si è dunque ritrovato primo in classifica con 63 punti.

Selvaggia Lucarelli a Paola Barale: "Per te ho un'attrazione sessuale". La showgirl: "Parliamone" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.